Ciliegina sulla torta sul 2023 di Jannik Sinner: Cahill e Vagnozzi eletti coach dell’anno

Una stagione storica, indelebile per Jannik Sinner, ma anche per chi gli è stato accanto. L’ultimo riconoscimento al team dell’altoatesino è l’Atp Coach of the Year Award, premio assegnato a Simone Vagnozzi e Darren Cahill per i risultati ottenuti dal n.1 italiano nel 2023. Vagnozzi lavora con Sinner dal febbraio 2022, mentre il supercoach Cahill si è aggiunto al team nel giugno dello stesso anno. In questa stagione l’azzurro ha conquistato a Toronto il suo primo titolo ‘1000’, ha sognato insieme agli italiani alle Atp Finals di Torino (dove è stato sconfitto in finale da Djokovic) e ha trascinato gli azzurri alla vittoria della Coppa Davis a Malaga. E come se non bastasse, è salito al numero 4 del mondo, eguagliando il miglior piazzamento di sempre di un tennista italiano da quando il ranking Atp è stata introdotto. Negli ultimi mesi dell’anno Jannik ha superato Daniil Medvedev 3 volte su 3 e per 2 volte su 3 Novak Djokovic. Tornando ai titoli individuali, Sinner, dopo aver vinto il premio come giocatore più amato dal pubblico, è candidato anche per quello del “Most Improved Player” nonché per lo Stefan Edberg Sportsmanship Award. Un bel modo per prepararsi alla prossima stagione con obiettivi sempre più prestigiosi in testa.