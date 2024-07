Chi è Morgan Riddle, la fidanzata di Fritz che ha fatto arrabbiare Zverev

Chi è la fidanzata di Taylor Fritz? È questo che si chiedono tanti appassionati di tennis o semplici curiosi dopo quanto accaduto nell’ottavo di finale di Wimbledon tra il tennista statunitense e Alexander Zverev. Nonostante il rapporto d’amicizia che lega i due, che hanno condiviso i campi da tennis sin da giovani, il tennista tedesco si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni polemiche dopo la sconfitta: “Il suo team è estremamente rispettoso, dal suo allenatore al suo fisioterapista. Al contrario, penso che altre persone presenti nel box che magari non provengono forse dal mondo del tennis abbiano fatto il tifo in maniera un po’ esagerata“. Il riferimento, implicito ma non troppo, è a Morgan Riddle, fidanzata di Fritz e nota influencer.

Il giocatore americano ha minimizzato: “Niente di grave, va tutto bene tra di noi. Sascha ha tutto il diritto di lamentarsi se qualcosa non gli è piaciuto“. La vicenda però non è finita qui perché Morgan ha postato una Instagram Story diventata immediatamente virale scrivendo “Quando il tuo fidanzato vince per le donne“. Il riferimento, anche qui per nulla implicito, è alle accuse (poi cadute in seguito ad un accordo tra le parti) nei confronti di Zverev di aver aggredito fisicamente la sua ex fidanzata. Tale story poco dopo è stata rimossa “perché è stata ingigantita dai media, ma è stata solo un’incomprensione” ha spiegato la fidanzata di Fritz.

Morgan Riddle (Taylor Fritz’s girlfriend) on Instagram after his win from two sets to love down against Alexander Zverev at #Wimbledon pic.twitter.com/MiFzymnoIM — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) July 8, 2024

Chi è Morgan Riddle: età, studi, social

Nata il 31 luglio 1997 – ha 26 anni -, è cresciuta in Minnesota ed ha studiato letteratura inglese al Wagner College di Staten Island (New York). Nel 2020 ha conosciuto Taylor Fritz su Raya, un’app di incontri, e a partire dall’anno seguente ha iniziato a seguirlo per i vari tornei in giro per il mondo. La sua vita è cambiata anche in ambito lavorativo dato che ha lasciato il suo lavoro aziendale – inizialmente portato avanti con difficoltà, visti gli spostamenti e il fuso orario – per intraprendere una carriera da influencer. Ha infatti iniziato a pubblicare contenuti su TikTok e Instagram, oltre che dei vlog sul suo canale YouTube. Presente anche nella serie Netflix ‘Break Point’, il suo nome è diventato presto conosciuto tanto da iniziare a collaborare anche con i tornei, tra cui Wimbledon, curando una serie di video relativi alla moda.

Morgan Riddle ha svelato di non conoscere praticamente nulla del tennis prima di incontrare Taylor Fritz. A tal proposito, man mano che imparava cose sul mondo del tennis, le condivideva con i suoi followers sui social, spiegando loro ad esempio le regole di questo sport. In passato ha lavorato come modella e sembra nutrire un grande interesse nei confronti di questo ambito, sia per i vestiti che sfoggia sia per l’impronta data al suo profilo Instagram. Sul suo canale YouTube vanta 74.000 iscritti, mentre su Instagram i suoi followers sono 326mila, per non parlare delle milioni di visualizzazioni su TikTok.