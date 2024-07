Chi è Leo Borg? Il figlio del grande Bjorn che oggi sfida Nadal

Rafa Nadal fa oggi il suo rientro in campo in singolare a oltre un mese e mezzo di distanza dall’ultima apparizione, dopo la sconfitta al primo turno del Roland Garros con Alexander Zverev. Il maiorchino ha già giocato ieri in doppio per testare la sua condizione fisica, in coppia con Casper Ruud, battendo Andreozzi e Reyes Varela in due set. L’avversario dell’ex numero 1 al mondo nel primo turno del torneo Atp di Bastad 250 sarà Leo Borg, figlio d’arte del leggendario Bjorn, vincitore di 11 slam (6 Roland Garros e 5 consecutivi Wimbledon) e che ha segnato la storia di questo sport fin da giovanissimo negli anni ’70. Celebri poi le sue battaglie con John McEnroe, con cui si è diviso lo scettro di dominatore della scena. Il figlio Leo però, seppur ancora giovane – è un classe 2003 – non sembra avere la stoffa del padre. Il giovane svedese è ai nastri di partenza, così come Nadal, grazie ad una Wild Card poiché il suo ranking di partenza non gli permetterebbe l’accesso a torneo del circuito maggiore. Borg sta infatti vivendo un periodo di flessione negli ultimi mesi, ed è scivolato al numero 461 del ranking Atp, ben distante dal suo miglior piazzamento in posizione numero 334.

Non è la prima partecipazione di Leo Borg a un torneo Atp, dal momento che è stato invitato sia a Bastad che a Stoccolma nelle tre precedenti edizioni, riuscendo a vincere il suo primo, e finora unico, match nel circuito maggiore nel 2023, quando superò nel derby svedese Elias Ymer in due set, prima di essere sconfitto al turno successivo da Federico Coria. Lo scorso settembre Borg ha anche difeso i colori della sua nazionale in Coppa Davis, quando la Svezia era inserita nel gruppo dell’Italia. Borg perse i suoi primi due match contro Cristian Garin e Vasek Pospisil in tre set, senza sfigurare, e anche contro Matteo Arnaldi ha provato a vendere cara la pelle, venendo però sconfitto per 6-4 6-3. Tennista solido ma senza il talento del padre, Leo Borg difficilmente potrà avere una carriera di successo, ma al momento si sta facendo valere nel circuito Itf, in cui ha vinto per ora 4 tornei.