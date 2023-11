Challenger Valencia 2023, Fabio Fognini al secondo turno: battuto Bonadio nel derby italiano

Buone notizie per Fabio Fognini, che ha superato il primo turno nel torneo Challenger di Valencia. Il tennista ligure ha battuto in rimonta il connazionale Riccardo Bonadio con il punteggio di 2-6 7-5 6-1. Un derby italiano combattuto, che alla fine ha visto prevalere l’esperienza di Fognini. Tra gli altri azzurri impegnati a Valencia, niente da fare per Andrea Vavassori che è stato sconfitto in due set dal numero uno del torneo, il padrone di casa Roberto Bautista Agut. Bene invece Andrea Pellegrino e Alessandro Giannessi, rispettivamente vittoriosi sul russo Gakhov e sullo spagnolo Damas. L’altro derby tricolore di giornata ha visto Raul Brancaccio battere Salvatore Caruso.