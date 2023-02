Challenger Rovereto 2023, Zeppieri cede in finale contro un grande Stricker

Si ferma a 9 la striscia di vittorie consecutive di Giulio Zeppieri: campione nel Challenger 75 di Cherbourg la scorsa settimana, il 21enne di Latina ha dovuto stavolta arrendersi in finale al Challenger 75 di Rovereto. A conquistare il titolo è stato un altro giovane molto interessante, lo svizzero Dominic Stricker, il quale ha fatto suo il match con il punteggio di 7-6 6-2 e ha ottenuto il quarto alloro della carriera in questa categoria di tornei, dopo quelli vinti a Lugano 2021 (6-4 6-2 su Vitaliy Sachko), Cleveland 2022 (7-5 6-1 su Yoshihito Nishioka) e Zug 2022 (5-7 6-1 6-3 su Ernests Gulbis). Il nostro portacolori ha qualche rammarico per un primo set perso soltanto 10-8 al tiebreak e con tanto di 5 set point non concretizzati, 4 proprio nel tiebreak e uno quando si era trovato a servire nella favorevole situazione di 5-4 40-30. Nonostante ciò, il bilancio di queste due settimane sul cemento indoor è estremamente positivo: da lunedì, infatti, Zeppieri sarà numero 115 del mondo (nuovo best ranking) e numero 93 della Race, la classifica che considera solo i risultati maturati nell’anno solare.