Challenger Porto 2023, Luca Nardi festeggia il compleanno con il quarto titolo

Luca Nardi si regala il titolo nel Challenger 125 di Porto 2023. In Portogallo, il ventenne azzurro rimonta il padrone di casa Joao Sousa con il punteggio di 5-7 6-4 6-1. Prova di carattere per Nardi, testa di serie numero 4 del tabellone, capace di ribaltare il punteggio contro il portoghese ex top-30 (ma ora sprofondato al numero 352) e dominando alla distanza la frazione decisiva. Una settimana importante per Nardi, tornato a vincere match lottati come i primi due turni contro Mejia e Oliveira. Si tratta del quarto titolo a livello Challenger della sua carriera, tutti arrivati sul cemento, e il primo di questo 2023 che dal prossimo lunedì lo vedrà eguagliare il best ranking al numero 126 del ranking mondiale.