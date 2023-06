Challenger Heilbronn 2023, Arnaldi conquista il titolo e sale a ridosso della Top 70

Matteo Arnaldi non si ferma più e continua a giocare benissimo in questo splendido 2023: il 22enne di Sanremo batte Facundo Diaz Acosta con il punteggio di 7-6 6-1 e conquista il titolo al Challenger 125 di Heilbronn, il quarto trofeo della sua carriera in questa categoria di eventi dopo Francavilla al Mare 2022, Tenerife 2023 e Murcia 2023. Clamoroso il rendimento mantenuto dal ligure in questo scorscio di anno, avendo vinto 19 delle ultime 23 partite disputate a tutti i livelli professionistici, compresi alcuni importanti successi nei Masters 1000 di Madrid e Roma, oltre al Roland Garros. L’azzurro farà un grandissimo balzo in avanti nella classifica: numero 106 fino a quindici giorni fa, Arnaldi sarà numero 72 del mondo e potrà mettere nel mirino le posizioni più nobili nel ranking. La situazione è ancora più rosea nell’ATP Race, la classifica che tiene conto solo dei risultati ottenuti nell’anno solare: l’italiano occupa, infatti, la 60esima piazza.