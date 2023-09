Challenger Cassis 2023, trionfo di Bellucci: titolo e best ranking per il ventiduenne

Grande successo per Mattia Bellucci, che conquista il titolo nel torneo Challenger 2023 di Cassis battendo in due set in finale il ceco Tomas Machac, quarto favorito del seeding e numero 121 del mondo, mediante il punteggio di 6-3 6-4. Nella competizione andata in scena sui campi in cemento del comune della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, il ventiduenne di Busto Arsizio ha ottenuto anche il suo best ranking in carriera e a partire da lunedì passerà dalla posizione 182 al gradino numero 133 della classifica Atp. Una bella soddisfazione, dunque, per Bellucci che prosegue nel suo percorso di costante crescita.