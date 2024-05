Challenger 175 Cagliari 2024: Navone incontenibile, Darderi battuto in due set e ora finale con Musetti

Mariano Navone vola in finale nel Challenger 175 di Cagliari 2024. L’argentino ha sconfitto Luciano Darderi in due set con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 48 minuti. Vittoria meritata per il nativo della provincia di Buenos Aires, che conferma il suo straordinario momento di forma in questo 2024 da 23 vittorie su 32 partite: sta giocando il miglior tennis della sua carriera e anche a livello Atp si sta dimostrando uno dei più in forma del circuito. Domani potrebbe arrivare anche il primo titolo stagionale, dopo i cinque Challenger vinti nel 2023, ma ad attenderlo c’è la testa di serie numero 2 Lorenzo Musetti, in un incontro che si preannuncia scoppiettante. In caso di vittoria, Navone salirebbe al numero 31 della classifica Atp, che live lo vede già al best ranking in 33esima posizione.

LA CRONACA DEL MATCH – Gara molto combattuta in apertura, con un break per parte e scambi molto lunghi in cui entrambi i giocatori confermano il loro buon feeling con la superficie. Navone però si dimostra più cinico e nel quinto game comanda le operazioni trovando il break del 3-2, che porta grande nervosismo a Darderi. L’azzurro non riesce a ricucire lo strappo e paga nuovamente nel successivo game al servizio, con il classe 2001 che trova un angolo strettissimo con la contro smorzata e si prende il break che vale anche il 6-3. Nel secondo set è Darderi il primo a rompere l’equilibrio trovando il break del 3-2, ma Navone reagisce subito, e anche grazie a qualche errore di troppo dell’italo argentino si riprende il break e pareggia. Fino al 6-5 l’andamento è piuttosto lineare, poi l’argentino trova una serie di accelerazioni col suo pesante dritto e si prende il match chiudendo 7-5.