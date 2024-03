Challenger 125 Napoli 2024: Nardi si prende il titolo, battuto Herbert in rimonta

Luca Nardi ha conquistato la Napoli Tennis Cup 2024, il Challenger ATP 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli. Sulla terra rossa campana il ventenne pesarese, ma di origini partenopee, prima di cominciare numero 96 del ranking e numero due di questo tabellone, già reduce dal clamoroso exploit con la vittoria contro Djokovic a Indian Wells, ha piegato in rimonta il francese Pierre Hugues-Herbert, ex numero 36 del circuito. Punteggio finale, dopo oltre due ore e mezza, di 5-7 7-6(3) 6-2: si tratta della sesta vittoria su otto finali Challenger in carriera per Nardi, adesso numero 76 al mondo con un super salto di venti posizioni per il suo best ranking.

Raggiante Nardi ai microfoni di Supertennis: “E’ una Pasqua davvero speciale per me, sono molto contento di aver vinto questo titolo. Giocare qua a Napoli per me è una situazione speciale: finire in bellezza questa settimana vuol dire tanto per me. Questa vittoria dà fiducia: ora ho una settimana di tempo per preparare Monte-Carlo dove spero di fare bene come l’anno scorso. E poi Madrid, Roma, il Roland Garros: spero vada tutto per il meglio. Questo trofeo lo dedico alla mia famiglia”.