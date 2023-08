Carlos Alcaraz: “Il trofeo di Wimbledon è in soggiorno, lo guardo a pranzo e cena”

Carlos Alcaraz non ci crede ancora ma il trofeo di Wimbledon è tutto suo. “Ora è nel mio soggiorno, ogni volta che mangiamo con la mia famiglia a pranzo e a cena è lì e lo guardiamo: è un qualcosa che non voglio dimenticare“. Così il numero 1 al mondo nel media day del Masters 1000 di Toronto 2023, dove lo spagnolo tornerà a giocare dopo una breve pausa dall’impresa dei Championships. “Ho avuto solo una settimana per pensarci, obiettivamente vincere Wimbledon è una follia ed è difficile da realizzare – spiega Alcaraz – So che tutto è arrivato velocemente. Grandi tornei, due Slam a soli 20 anni. Ho lavorato per ottenere tutto questo ma non te ne rendi conto finché non ci riesci. Ci sono momenti in cui penso al match point degli Us Open o di Wimbledon e mi viene la pelle d’oca”.

L’anno scorso Alcaraz fu sorpreso da Paul a Montreal. “Sono venuto qui per cambiare quanto accaduto, voglio andare lontano. Penso di aver imparato molto da quella situazione. So gestire meglio la pressione, ho giocato partite importanti e in grandi stadi. Mi ha aiutato a crescere come persona e giocatore, un anno dopo sono diverso“.