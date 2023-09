Bronzetti-Yang oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Ya Yi Yang nel primo turno del WTA 250 di Guangzhou 2023 (Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Esordio abbordabile per la romagnola, che affronta la diciannovenne taiwanese. Quest’ultima ha disputato le qualificazioni, dove ha battuto in due set la cinese Yu Shan per poi approfittare del ritiro della transalpina Jessika Ponchet nelle battute iniziali del secondo parziale.

Bronzetti è reduce dall’ottimo terzo turno conquistato agli US Open e partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto. In palio c’è un ottavo di finale decisamente fattibile per l’azzurra. In caso di successo contro Yang, infatti, troverebbe come secondo ostacolo una tra la qualificata giapponese Moyuka Uchijima oppure la lucky loser francese Jessika Ponchet, riuscita in qualche modo ad entrare in tabellone dopo il forfait nel turno decisivo del draw cadetto.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Yang scenderanno in campo oggi (martedì 19 settembre). Le due giocatrici sono pianificate come terzo e penultimo incontro della giornata dalle ore 08:00 italiane (le 14.00 locali) sul Court 5, al termine dell’altro match di primo turno che vedrà opposte l’australiana Daria Saville e la tedesca Anna-Lena Friedsam. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di primo turno tra Bronzetti e Yang garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.