Bronzetti-Noskova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Linda Noskova nel primo turno del WTA 1000 di Miami 2023, torneo in partenza sui campi in cemento outdoor della città della Florida. La romagnola non ha cominciato nel migliore dei modi la stagione. Dopo la discreta United Cup disputata con l’Italia, infatti, sono arrivate ben sei eliminazioni di fila al primo turno. Non ci sono precedenti a livello di circuito maggiore con la diciottenne ceca. Quest’ultima è una delle giovani più promettenti del circuito. Quest’anno è arrivata in finale ad Adelaide nella prima settimana dell’anno mostrando i progressi fatti intravedere negli ultimi mesi del 2022. Si è presentata al secondo appuntamento negli Stati Uniti da numero 51 del ranking mondiale e sarà un’avversaria davvero tosta per Bronzetti. L’azzurra, complice anche il momento estremamente negativo, viene data nettamente sfavorita dalle quote dei bookmakers. Ad attendere la vincitrice di questo match c’è la veterana ceca Petra Kvitova, testa di serie numero quindici e beneficiaria di un bye al primo turno.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Noskova scenderanno in campo oggi (mercoledì 22 marzo). Le due giocatrici sono pianificate come incontro d’apertura sul Court 7 con inizio fissato non prima delle ore 16:00 italiane (le 11:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita di primo turno tra Bronzetti e Noskova garantendo news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del match.