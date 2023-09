Bronzetti-Fruhvirtova in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Ningbo 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Linda Fruhvirtova nei quarti di finale del WTA 250 di Ningbo 2023 (Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Per la seconda settimana di fila la romagnola si trova tra le migliori otto giocatrici. Agli ottavi, infatti, ha sbagliato poco o nulla contro l’ucraina Baindl, rifilandole un doppio 6-3 senz’appello. Adesso trova la giovane ceca, reduce dalla partita vinta in tre set contro la russa Anna Blinkova. La diciottenne di Praga, nonostante non stia riuscendo a confermarsi sui livelli della stagione passata, è sempre un’avversaria molto pericolosa su questa superficie. Bronzetti ha vinto l’unico precedente, disputato nel 2021 sulla terra rossa del torneo future di Jonkoping (Svezia). L’azzurra partirà favorita secondo le quote dei bookmakers e può decisamente credere nella conquista della semifinale, dove eventualmente ci potrebbe essere anche un incrocio molto suggestivo contro l’altra ceca Petra Kvitova, seconda testa di serie della kermesse cinese.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Fruhvirtova scenderanno in campo domani (giovedì 28 settembre), giornata dedicata alla disputa dei quarti di finale. L’orario ed il campo sono da definire. Gli organizzatori, infatti, devono comunicare la schedule ufficiale. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di quarti di finale tra Bronzetti e Fruhvirtova garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.