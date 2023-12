Botta e risposta Kyrgios-Becker: “Djokovic ti mangerebbe vivo”, “Occupati del tuo Onlyfans”

”Ho visto giocare Becker, è assurdo dire che sarebbe competitivo oggi. Djokovic si mangerebbe vivo Sampras”. Così in un’intervista al veleno Nick Kyrgios. Come prevedibile, la risposta di Boris Becker non si è fatta attendere: ”Parla di uno sport che apparentemente odia. Se guardiamo i fatti Nick non ha vinto un torneo importante”. Ed è subito vero botta e risposta durissimo tra i due.

Ma non si è fatta attendere la durissima replica dell’australiano, che ha ricordato i recenti problemi giudiziari del tedesco: ”Questo tizio parla di credibilità. Ho controllato, eri tu a occultare beni, no? Ho battuto Federer, Djokovic, Nadal e Murray. Se non sono credibile io, non lo è il 99% del tennis”.