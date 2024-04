BJK Cup Finals: l’Italia sfiderà la vincente tra Giappone e Romania

Inizierà contro la vincente di Giappone-Romania l’avventura nelle Billie Jean King Cup Finals per la nazionale italiana, seconda testa di serie del torneo. Per il secondo anno consecutivo le BJK Finals si terranno sul veloce indoor dell’Estadio La Cartuja di Siviglia, in Spagna, dal 12 al 20 novembre.

L’Italia, finalista nell’edizione del 2023, entrerà in gara direttamente nei quarti di finale, così come Canada, campione in carica e prima testa di serie, Repubblica Ceca (n.3) e Australia (n.4). Questo ingresso nel tabellone è dovuto al cambio di format delle BJK Finals: sono stati aboliti i gironi a favore di un tabellone ad eliminazione diretta per le 12 squadre qualificate, con le quattro formazioni teste di serie avanti di un turno.

Di seguito il tabellone: Germania-Inghilterra, la cui vincente sfiderà il Canada; Slovacchia-Stati Uniti, la cui vincente sfiderà l’Australia; Giappone-Romania, la cui vincente sfiderà l’Italia; Spagna-Polonia, la cui vincente sfiderà la Repubblica Ceca.