BJK Cup Finals 2023, sarà la Slovenia l’avversaria dell’Italia in semifinale

Sarà la Slovenia l’avversaria dell’Italia domani a partire dalle ore 10:00 nelle semifinali di Billie Jean King Cup. Questa mattina, nel tie contro il Kazakhstan, Kaja Juvan ha dominato Anna Danilina nel primo singolare, imponendosi con un perentorio 6-0 6-1. A quel punto bastava un solo set alla formazione slovena per assicurarsi il passaggio del turno. Questo è arrivato nel secondo match di singolare, quando Tamara Zidansek si è aggiudicata la prima frazione per 6-2 ai danni di Putintseva. La kazaka ha poi risposto a sua volta con un 6-2 però ininfluente ai fini della qualificazione, anche se c’è da segnalare il ritiro dell’ex semifinalista del Roland Garros. Vedremo se sarà in grado di recuperare in vista di domani, ma in ogni caso l’Italia partirà con i favori del pronostico.