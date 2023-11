BJK Cup 2023, finale Italia-Canada: nessuna sorpresa, confermate le singolariste

Tutto confermato da Siviglia, dove tra meno di un’ora Italia e Canada scenderanno in campo per contendesi la Billie Jean King Cup 2023. Tathiana Garbin non può che confermare Martina Trevisan e Jasmine Paolini, entrambe ancora imbattute questa settimana. Saranno loro che proveranno a portare l’Italtennis femminile alla conquista del quinto titolo. Nessuna sorpresa anche tra le nostre avversarie: a sfidare Trevisan sarà la giovanissima e soprendente Stakusic, mentre contro Paolini vedremo in campo l’ex finalista degli Us Open Leylah Fernandez. In doppio, al momento sono state annunciate Cocciaretto/Trevisan contro Dabrowski/Fernandez.