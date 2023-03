Processo Juventus, circa 30 piccoli azionisti si costituiranno parte civile tramite il Codacons

Il Codacons ancora una volta pronto a scendere in campo. L’associazione a tutela dei consumatori, infatti, è pronta a perorare le istanze di circa 30 piccoli azionisti della Juventus, che chiederanno di costituirsi parte civile all’udienza preliminare che potrebbe aprire il processo al club bianconero in seguito all’inchiesta sui conti della società. Ricordiamo che il dibattimento è previsto per lunedì 27 marzo a Torino. I richiedenti saranno patrocinati dagli avvocati Tiziana Sorriento e Bruno Barbieri, secondo quanto apprende l’Ansa.