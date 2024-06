Berrettini ko in finale a Stoccarda, primo titolo Atp per Draper

Matteo Berrettini cede in finale a Jack Draper nell’Atp 250 di Stoccarda, in Germania. Il tennista romano perde in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-3 in poco più di due ore di gioco. Dopo la vittoria nel 250 di Marrakech (7 aprile) l’azzurro non riesce a conquistare il secondo torneo stagionale. Restano comunque buone le prime sensazioni sull’erba, che sarà fondamentale per la risalita nella classifica Atp. Sono trenta le posizioni guadagnate con questo torneo da Berrettini, che ora è il 65ª posizione con 795 punti. In caso di vittoria sarebbe salito fino alla 55ª posizione. Primo titolo nel circuito maggiore per Jack Draper che, dopo le sconfitte in finale a Sofia nel 2023 con Mannarino e ad Adelaide con Lehecka a gennaio, festeggerà con il best ranking (32). Sia Berrettini che Draper torneranno in campo tra pochi giorni, rispettivamente nei 500 di Halle (qualificato) e del Queens (Navone).

IL TABELLONE

LA PARTITA

Avvio di primo set con poche prime in campo e tanti punti in risposta. Dopo un turno di servizio tenuto a 30, ecco il passaggio a vuoto di Draper che, con due doppi falli e troppe seconde, concede un pesante break a Berrettini. L’azzurro conferma il break e sale 4-1. Si gioca solo sulla battuta del romano, che non concede nulla e si prende il primo set con il punteggio di 6-3 in 33 minuti. 65% di prime per il britannico, 62% per l’italiano. Pesa il 43% sulla seconda di servizio, a differenza del 73% ottenuto da Berrettini.

Draper si dimostra più solido nel secondo set e concede le briciole a Berrettini. Sono solo 3 i punti persi in battuta dall’inglese fino al 5-4. Sul 5-4 ecco la prima grande occasione per Draper, che si guadagna la prima palla break del match. Palla break, e set point, annullata da Berrettini con un ottima prima di servizio. Ai vantaggi l’inglese si conquista un altro set point, che l’italiano cancella con un’altra prima vincente per poi salire sul 5-5. 5-5 dove Draper, anche a causa di uno sfortunato falso rimbalzo, si trova sotto 15-40. L’inglese si aggrappa al servizio e resta al comando delle operazioni sul 6-5 con quattro punti in fila. Berrettini non trema e si va al tie-break. Tie-break in cui l’azzurro va avanti sul 3-2, ma viene subito ripreso da Draper che si porta sul 3-3 al cambio campo. Sul 5-5 l’inglese trova un’ottima risposta sulla seconda di Berrettini e chiude il set 7-6(5) in 57 minuti.

Nessuna occasione concessa da una parte e dall’altra nel terzo set. La prima chance ce l’ha Berrettini, che porta ai vantaggi Draper sul 3-2. L’inglese salva una pericolosa palla break e esce alla grande, sempre con il supporto del servizio, rimanendo agganciato sul 3-3. I punti iniziano a pesare e anche Berrettini concede la prima palla break del set sul 3-3 30-40. Questa vola la battuta non è d’aiuto e Draper spezza l’equilibrio nel parziale salendo 4-3 e servizio. L’inglese conferma il break e sale 5-3. Draper non tema e chiude il set 6-4 in 38 minuti.