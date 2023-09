Bernard Tomic aggredito: il tennista picchiato da due uomini in Australia (VIDEO)

Nessuna denuncia. E quindi per ora nessuna indagine in corso. Ma il video che mostra una brutale aggressione al tennista Bernard Tomic è stato diffuso da una televisione australiana (10 News First) e ora è virale sui social. Nelle immagini si vede il 30enne a terra, picchiato da due uomini che cercano di calpestarlo violentemente. L’episodio sarebbe avvenuto qualche settimana fa sulla Gold Coast, ma Tomic non avrebbe denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, riporta Marca. Secondo ABC (Australian Broadcasting Corporation), la polizia è a conoscenza del video circolato sui social, ma ha confermato di non aver ricevuto denunce.

#Exclusive: Vision has emerged that appears to show tennis player Bernard Tomic being attacked outside a Gold Coast tattoo parlour. pic.twitter.com/BJmUVUWEHu — 10 News First (@10NewsFirst) September 8, 2023