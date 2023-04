ATP Barcellona 2023, qualificazioni: Giustino passa il turno, Zeppieri eliminato

Bellissimo successo di Lorenzo Giustino nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Barcellona: il numero 224 del mondo, reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite disputate, ha ottenuto una vittoria splendida ai danni di Otto Virtanen, terza forza del seeding e numero 114 del ranking ATP, già campione in due eventi Challenger nel 2023. L’italiano si è imposto per 6-7 6-4 6-4 al termine di una battaglia durata 2 ore e 41 minuti, in cui a fare la differenza sono stati dettagli. Ben 13 le palle break salvate da Giustino sulle 18 concesse, ed è stato bravissimo a reagire dopo un primo set perso nonostante un vantaggio 5-2 e ben tre set point consecutivi non sfruttati. Sotto 7-6 4-2, infatti, il 31enne di Napoli non si è arreso al suo destino e, incamerando ben 4 game di fila, ha rimandato il verdetto al terzo set. Qui, involatosi sul 5-1, ha subito la reazione del finlandese, ma è comunque riuscito a chiudere evitando grossi rischi. Tra sé e il main draw, adesso, soltanto uno tra Max Alcala Gurri e Geoffrey Blancaneaux. Esce di scena, invece, Giulio Zeppieri: il 21enne di Latina perde per la quarta volta consecutiva e viene eliminato dalla wildcard Alex Marti Pujorlas, con il numero 345 del mondo che ha trionfato per 7-5 6-4 dopo 1 ora e 39 minuti.