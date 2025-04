È ufficialmente cominciata la giornata inaugurale dell’Axion Open Chiasso 2025. Con il primo turno delle qualificazioni in corso, il Tennis Club Chiasso apre le porte a una settimana di grande tennis femminile internazionale, tra giovani promesse, teste di serie e talento locale. I giochi inizieranno alle 10:00, con quattro match in contemporanea: Katarina Zavatska scenderà in campo contro Paula Cembranos, mentre Tina Nadine Smith sfiderà Fiona Ganz. E’ poi previsto il match tra Weronika Falkowska e Jessica Bertoldo, con Nadiia Kolb che incontrerà Tiphanie Lemaitre.

Le partite proseguiranno per tutta la giornata con altri incontri del tabellone di qualificazione. Tra i match più attesi c’è il derby svizzero tra Kristyna Paul e la testa di serie Lisa Pigato, con anche il rientro in campo della francese Harmony Tan, opposta a Katerina Tsygourova. Seguirà il confronto tra Alice Rame e l’esperta Aravane Rezai e il duello fra le giovani Chelsea Fontenel e Alice Robbe. Con un totale di 16 match oggi in programma, la competizione entra subito nel vivo: le vincitrici di oggi faranno un passo importante verso il main draw, al via da martedì 22 aprile. L’Axion Open, tappa W75 dell’ITF World Tennis Tour, vanta un montepremi da 60.000 dollari e una cornice d’eccellenza grazie al sostegno di Axion SWISS Bank, del Comune di Chiasso e di tutti gli sponsor e partner istituzionali.