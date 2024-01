Australian Open, Medvedev come al bowling: lancia la racchetta e fa strike di bottigliette (VIDEO)

di Giorgio Billone 9

Divertente siparietto con Daniil Medvedev protagonista durante il suo match infinito contro Emil Ruusuvuori, al momento ancora al quinto set con la rimonta del russo. Il numero 3 al mondo, durante una delle canoniche sfuriate per un punto perso, ha deciso di lanciare la racchetta, ma in un modo abbastanza comico, visto che è sembrato rilasciarla come una palla da bowling, e ironia della sorte l’attrezzo è andato a terminare la propria corsa contro le bottigliette, facendo dunque strike. Un video, che vi proponiamo di seguito e che è già virale sui social.