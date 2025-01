Seconda giornata di Australian Open che in campo femminile ha visto completarsi gli incontri di primo turno della parte alta più alcune sfide di quella bassa. Una di queste è stato il successo netto di Iga Swiatek, che con un 6-3 6-4 ha regolato una cliente sulla carta non semplice come la ceca Katerina Siniakova. Per la polacca il prossimo ostacolo è rappresentato dalla slovacca Sramkova, giocatrice che è cresciuta molto sul finire della passata stagione e che si è imposta in rimonta per 3-6 6-2 6-2 sulla statunitense Volynets. Sempre in quella zona di tabellone, avanzano sia Elina Svitolina (6-4 6-4 a Cirstea) che Danielle Collins (7-6 6-3 all’ucraina Snigur).

IMPERDIBILE OSAKA-MUCHOVA AL SECONDO TURNO

La parte alta del tabellone, quella presidiata da Aryna Sabalenka già vincitrice del suo primo turno ieri, ci regalerà invece un imperdibile matchup tra Karolina Muchova e Naomi Osaka. La tennista ceca ha dominato il suo incontro di debutto, lasciando due games alla malcapitata argentina Nadia Podoroska; la nipponica, nell’ultimo match di giornata, è invece riuscita a prendersi la rivincita della sconfitta dello scorso anno contro Caroline Garcia, vincendo per 6-3 al terzo. In questo sedicesimo di tabellone è uscita di scena Jelena Ostapenko, sorpresa da una Belinda Bencic già molto competitiva nonostante sia rientrata solo da pochi mesi sul circuito dopo la maternità: 6-3 7-6(6) il punteggio in favore dell’ex top-10 elvetica.

Nessun problema per le big statunitensi, con Jessica Pegula che ha gestito senza patemi il suo match contro la giovane wild card Joint per 6-3 6-0 e Coco Gauff che ha avuto la meglio sull’ex vincitrice del torneo Sofia Kenin con un duplice 6-3. Si salvano Kostyuk e Mertens, mentre una delle sorprese di questo avvio di annata, ovvero Polina Kudermetova, viene subito fermata dalla polacca Magdalena Frech al debutto.

TABELLONE FEMMINILE AGGIORNATO

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Sabalenka b. Stephens 6-3 6-2

Bouzas Maneiro b. Kartal 6-1 7-6(5)

Maria b. Pera 7-6(3) 6-4

Tauson b. (29) Noskova 5-7 6-3 6-4

(23) Frech b. (Q) Kudermetova 6-4 6-4

Blinkova b. (WC) Saville 1-6 6-4 7-5

Uchijima b. Linette 4-6 6-2 7-6(8)

(14) Andreeva b. Bouzkova 6-3 6-3

(12) Shnaider b. Cocciaretto 7-6(4) 6-4

(WC) Tomljanovic b. Krueger 6-4 4-6 6-4

(LL) Dart b. (Q) Fett 7-5 2-6 7-6(7)

(18) Vekic b. Parry 6-4 6-4

(27) Pavlyuchenkova b. Yuan 6-4 4-6 6-3

Potapova b. (Q) Zidansek 6-2 7-5

Siegemund b. Baptiste 4-6 7-5 6-4

(5) Q. Zheng b. (Q) Todoni 7-6(3) 6-1

(3) Gauff b. Kenin 6-3 6-3

Burrage b. (Q) Jeanjean 6-2 6-4

Bucsa b. (WC) Paquet 6-2 6-3

(30) Fernandez b. Starodubtseva 7-5 6-4

(20) Muchova b. Podoroska 6-1 6-1

Osaka b. Garcia 6-3 3-6 6-3

Lamens b. (Q) Erjavec 7-5 7-6(2)

Bencic b. (16) Ostapenko 6-3 7-6(6)

(11) Badosa b. Xinyu Wang 6-3 7-6(5)

(WC) Gibson b. Sonmez 3-6 7-6(5) 6-1

Niemeier b. (Q) Chwalinska 6-0 6-1

(17) Kostyuk b. (Q) Hibino 3-6 6-3 6-1

(25) Samsonova b. Rakhimova 6-2 6-4

Danilovic b. Rus 6-4 6-4

Mertens b. (Q) Golubic 4-6 7-6(8) 6-4

(7) Pegula b. (WC) Joint 6-3 6-0

PARTE BASSA

(6) Rybakina vs (WC) Jones

Parrizas Diaz vs (WC) Jovic

Kovinic vs Sun

Sherif vs (32) Yastremska

(19) Keys vs Li

Begu vs (Q) Ruse

(Q) Aiava b. Minnen 5-7 7-5 7-6(5)

(10) Collins b. (Q) Snigur 7-6(4) 6-3

(15) Haddad Maia vs (Q) Riera

Zheng vs Andreeva

Kudermetova vs Gadecki

Marino vs (22) Boulter

(28) Svitolina b. Cirstea 6-4 6-4

Dolehide b. (Q) Bejlek 7-6(5) 6-2

Townsend vs Zarazua

(Q) Wei vs (4) Paolini

(8) Navarro vs Stearns

Xiyu Wang vs Grabher

Kalinina vs Jabeur

Osorio vs (31) Sakkari

(24) Putintseva vs Avanesyan

(WC) Zhang vs Kessler

Bondar vs Y. Wang

Tomova vs (9) Kasatkina

(13) Kalinskaya vs (Q) Birrell

Gracheva vs McNally

Cristian b. (LL) Martic 6-2 4-6 7-6(7)

Bronzetti b. (21) Azarenka 6-2 7-6(2)

(26) Alexandrova vs Raducanu

Carle vs Anisimova

Sramkova b. Volynets 3-6 6-2 6-2

(2) Swiatek b. Siniakova 6-3 6-4