Si apre la seconda settimana degli Australian Open 2025. Non ci saranno italiani in campo nel singolare. Tre coppie azzurre protagoniste nel doppio e nel doppio misto. Ci sono Sara Errani e Jasmine Paolini, entrambe out in singolo, che da teste di serie numero 4 affronteranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider nel rematch (non prima delle o5.oo) della finale per l’oro dei giochi di Parigi 2024. Andreeva sarà impegnata prima in singolare con Sabalenka nella partita di apertura sulla Rod Laver Arena. Simone Bolelli e Andrea Vavassori in campo sulla Margaret Court Arena alle 01.30 ora italiana. Il duo azzurro, numero 3 del tabellone, se la vedrà con i due spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar. Errani e Vavassori torneranno in campo più tardi nel doppio misto nell’ultimo match sulla 1573 Arena nella mattinata italiana.

In singolare tornano protagonisti Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Lo spagnolo, mai in semifinale in tre apparizioni a Melbourne, affronterà Jack Draper. Sulla carta una sfida ostica per il quattro volte campione Slam, ma tutto dipenderà dalle condizioni del britannico, che ha giocato tre quinti set e potrebbe non essere al 100%. Match ancora più insidioso per il serbo, che non ha convinto del tutto tra Basavareddy, Faria e Machac. Dall’altra parte della rete ci sarà Jiri Lehecka, tennista di grandissima qualità a cui sta mancando l’acuto per entrare definitivamente in top 20, obiettivo ampiamente alla sua portata. Se dovesse esprimere il livello di tennis mostrato nei primi turni, la partita potrebbe diventare una vera e propria battaglia. Impegnata anche anche la testa di serie numero 2 Alexander Zverev. Il tedesco, a caccia della prima vittoria Slam, non dovrebbe avere troppe difficoltà contro il francese Hugo Humbert, che ha approfittato del ritiro di un acciaccato Fils al terzo turno per accedere agli ottavi di finale.

Il programma del singolare

ROD LAVER ARENA

ore 01.30 (1) Sabalenka vs (14) M.Andreeva

non prima delle 03.00 (3) Gauff vs Bencic

non prima delle 05.30 (15) Draper vs (3) Alcaraz

ore 09.00 (7) Djokovic vs (24) Lehecka

MARGARET COURT ARENA

non prima delle 03.00 (11) Badosa vs Danilovic

non prima delle 05.00 Davidovic Fokina vs (12) Paul

JOHN CAIN ARENA

non prima delle 02.30 (18) Vekic vs (27) Pavlyuchenkova

non prima delle 08.00 (14) Humbert vs (2) Zverev