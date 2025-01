Alexandria Loutitt vince la tappa di Sapporo, in Giappone, prova valida per la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2024/2025. La canadese domina la seconda manche (137.2 punti) e chiude in prima posizione con 266.4 punti totali. Subito dietro c’è grande equilibrio dalla seconda alla sesta posizione con cinque atlete in due punti. Al secondo posto c’è l’austriaca Lisa Eder con 253.7 punti. La segue la norvegese Eirin Maria Kvandal con 253.1 punti. Un punto più in là c’è l’altra austriaca Jacqueline Seifriedsberger con 251.9 punti. Uno e due decimi dietro ecco le due tedesche Slina Freitag (251.8) e Katharina Schmid (251.7), rispettivamente quinta e sesta. Distacchi che poi salgono fino a trovare la slovena Ema Klinec, settima con 242.9 punti. Ottava l’austriaca Eva Pinkelnig (242.7). Completano la top ten le due norvegesi Thea Bjorseth e Anna Odine Stroem, nona e decima con 241.9 e 240.7 punti. Giornata sufficiente per le due azzurre in gara. Lara Malsiner è 16ª con 222.2 punti, mentre Annika Sieff non va oltre il 27° posto con 177.5 punti. Trentasettesima piazza al termine della prima serie di salti quindi per Martina Ambrosi, mentre si era invece fermata nel turno di qualificazione Martina Zanitzer, autrice del 52esimo punteggio. La tedesca Katharina Schmid mantiene la testa della classifica generale di Coppa del Mondo con 775 punti, seguita dalla slovena Nika Prevc (693) e dalla stessa Eder (461); Malsiner sale invece a quota 138. Nella notte italiana è in programma la seconda sifda che completa la tappa giapponese: qualificazioni alle 1:45, primo round dalle 3:00.

La top ten di giornata

Alexandria Loutitt (CAN) 266.4 punti Lisa Eder (AUT) 253.7 punti Eirin Maria Kvandal (NOR) 253.1 punti Jacquelin Seifriesbgerger (AUT) 251.9 punti Selina Freitag (GER) 251.8 punti Katharina Schmid (GER) 251.7 punti Ema Klinec (SLO) 242.9 punti Eva Pinkelnig (AUT) 242.7 punti Thea Bjoerseth (NOR) 241.9 punti Anna Odine Stroem (NOR) 240.7 punti

16. Lara Malsiner (ITA) 222.2 punti

27. Annika Sieff (ITA) 177.5 punti

La classifica generale aggiornata

Katharina Schmid (GER) 775 punti Nika Prevc (SLO) 693 punti Lisa Eder (AUT) 461 punti Selina Freitag (GER) 438 punti Eva Pinkelnig (AUT) 420 punti Anna Odine Stroem (NOR) 388 punti Eirin Maria Kvandal (NOR) 366 punti Ema Klinec (SLO) 350 punti Alexandria Loutitt (CAN) 331 punti Jacqueline Seifriedberger (AUT) 317 punti

19. Lara Malsiner (ITA) 138 punti

25. Annika Sieff (ITA) 60 punti

39. Martina Ambrosi (ITA) 11 punti