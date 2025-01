Si chiude il programma del terzo turno degli Australian Open 2025 con diversi azzurri che saranno impegnati in campo sabato 18 gennaio. In particolare, dopo le eliminazioni di Matteo Berrettini contro Holger Rune e di Lucia Bronzetti contro Jaqueline Cristian, sono quattro gli italiani rimasti in corsa per il titolo a Melbourne: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nel tabellone maschile e Jasmine Paolini in quello femminile. Oltre ai nostri portacolori, saranno diversi gli spunti interessanti offerti dagli altri match: ad esempio, al femminile spiccano gli incontri tra Emma Raducanu e Iga Swiatek e quello tra Emma Navarro e Ons Jabeur, mentre al maschile il numero 4 Taylor Fritz se la vedrà con l’esperto Gael Monfils.

Sinner sfida Giron, Paolini contro Svitolina

Impegnati in contemporanea circa dalle 9 di mattina saranno i due numeri uno del tennis italiano, Jannik Sinner (numero uno anche a livello mondiale) e Jasmine Paolini. In particolare, l’altoatesino, dopo aver superato con pazienza l’ostacolo rappresentato dalla wild card Tristan Schoolkate, se la vedrà ora con lo statunitense Marcos Giron, il quale ha superato prima Hanfmann e poi Etcheverry, che a sua volta aveva battuto Flavio Cobolli nel primo turno. Si tratterà solo del secondo incontro tra Sinner e Giron, che si sono sfidati al Masters 1000 di Shanghai del 2023 con vittoria in due set dell’azzurro.

Paolini, invece, sarà impegnata nel testa a testa con Elina Svitolina. Reduce dalla vittoria contro la messicana Zarazua, Jasmine si troverà di fronte un’avversaria sicuramente di caratura superiore rispetto a quelle affrontate nei primi due turni. Si tratterà, inoltre, del primo testa a testa tra l’italiana e l’ex numero 3 del mondo, che nei primi turni ha battuto senza tanti problemi Cirstea e Dolehide.

Sonego-Marozsan e Musetti-Shelton

Il primo italiano a scendere in campo, però, sarà Lorenzo Sonego, anche lui impegnato in una “prima volta” contro l’ungherese Fabian Marozsan. Il torinese è reduce dalla bella vittoria in cinque set contro l’astro nascente Joao Fonseca, e dovrà vedersela contro un avversario più esperto, nonché praticamente di pari classifica (numero 55 l’azzurro, numero 59 l’ungherese), per provare a fare un passo in più nel torneo di Melbourne.

Infine, ecco Lorenzo Musetti, anch’egli reduce da una bella vittoria nel secondo turno. Dopo il match con tantissimi alti e bassi nel primo turno, nel derby contro Matteo Arnaldi, il tennista toscano si è reso protagonista di una partita solida e in generale pulita contro un avversario di alto livello ma a sua volta spesso discontinuo, ovvero Denis Shapovalov. Ora, Musetti se la vedrà con lo statunitense Ben Shelton: i precedenti dicono 2-0 in favore dell’italiano, che proverà a proseguire su questa striscia positiva.

Australian Open 2025, l’ordine di gioco di sabato 18 gennaio

ROD LAVER ARENA

Dalle 1:30 – Raducanu vs (2) Swiatek

non prima delle 4 – (31) Cerundolo vs (8) de Minaur

Dalle 9 – (1) Sinner vs Giron

a seguire – (19) Keys vs (10) Collins

MARGARET COURT ARENA

Dalle 1:30 – (8) Navarro vs Jabeur

non prima delle 3 – (4) Fritz vs Monfils

Dalle 9 – (28) Svitolina vs (4) Paolini

a seguire – Kecmanovic vs (13) Rune

JOHN CAIN ARENA

Dalle 1 – Michelsen vs (19) Khachanov

non prima delle 4 – (6) Rybakina vs (32) Yastremska

non prima delle 7 – (21) Shelton vs (16) Musetti

KIA ARENA

non prima delle 3 – (24) Putintseva vs (9) Kasatkina

non prima delle 5:30 – Moutet vs (Q) Tien

1573 ARENA

non prima delle 4:30 – (15) Haddad Maia vs Kudermetova

COURT 3

Non prima delle 2:30 – (LL) Lys vs Cristian

a seguire – Sonego vs Marozsan