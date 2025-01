A una settimana dal primo scontro diretto, segnato dal grande equilibrio e risolto solo nel finale di partita, il ritorno tra Oklahoma City e Cleveland nella notte di NBA 2024/2025 ha regalato un incontro stavolta senza storia. I Thunder, infatti, si sono presi una roboante rivincita contro i Cavs chiudendo i conti già nel primo tempo, in particolare con un primo quarto chiuso con un parziale di 22-2. Poi un nuovo allungo nel terzo quarto e poi ampie rotazione nell’ultimo parziale: solo così Cleveland ha potuto rendere meno pesante il passivo, con il risultato finale che, comunque, non lascia spazio a interpretazioni (134-114). A dominare in lungo e in largo la partita, con una prestazione da MVP, è stato il solito Shai Gilgeous-Alexander, con ben 40 punti segnati in appena mezz’ora (primo giocatore della franchigia a riuscirci), prima di essere lasciato a riposo per tutto l’ultimo quarto. La prestazione di Oklahoma City è stata impreziosita dai 22 punti di Luguentz Dort e dai 19 di Jalen Williams, mentre nei Cavs il solo Darius Garland è arrivato a 20 punti, mentre Donovan Mitchell (8 punti) e Evan Mobley (5) sono incappati in un’altra serata nera.

NBA: Booker ancora protagonista con Phoenix

Chi, invece, continua a brillare è Devin Booker, protagonista del periodo positivo che sta attraversando Phoenix con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. In particolare, il numero 1 dei Suns ha concluso la sua quarta partita consecutiva sopra i 30 punti, realizzandone 37 nella trasferta sul campo dei Washington Wizards. Una vittoria, comunque, tutt’altro che facile: infatti, dopo un ottimo avvio di partita con un parziale di 3-18 e dopo aver toccato il +24, i Suns si fanno rimontare fino al +3 per effetto dei 24 punti realizzati da Kyshawn George, partito dalla panchina, prima di chiudere proprio con Booker. Sempre per Phoenix, da segnalare anche i 23 punti di Kevin Durant e i 21 di Grayson Allen dalla panchina.

Indiana vince ancora, i Clippers travolgono Portland

Prosegue anche l’ottimo momento di Indiana, che vince la settima delle ultime partite di NBA, costringendo Detroit alla seconda sconfitta negli ultimi quattro turni. Myles Turner è il grande protagonista con 28 punti a cui ha contribuito in maniera decisiva la sua precisione dall’arco (8/11), oltre ai 26 (con 7 rimbalzi e 7 assist) di Pascal Siakam. I Pacers mettono la testa avanti già nel primo quarto, comandando sostanzialmente la partita nonostante i Pistons, tra le cui fila Simone Fontecchio non riesce a incidere, toccano anche il -6 grazie anche alle 19 palle perse da Indiana.

A chiudere il quadro della notte è la vittoria larghissima dei Los Angeles Clippers sul campo dei Portland Trail Blazers, travolti per 89-118, e il successo casalingo dei Sacramento Kings in una partita divertente contro gli Houston Rockets, terminata 132-127 e determinata nel finale dalla precisione ai liberi (20/22) dei padroni di casa.

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 34-6

Boston Celtics 28-12

New York Knicks 27-15

Milwaukee Bucks 22-17

Orlando Magic 23-19

Indiana Pacers 23-19

Atlanta Hawks 21-19

Miami Heat 20-19

Detroit Pistons 21-20

Chicago Bulls 18-23

Philadelphia 76ers 15-24

Brooklyn Nets 14-27

Toronto Raptors 10-31

Charlotte Hornets 9-28

Washington Wizards 6-33

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 34-6

Houston Rockets 27-13

Memphis Grizzlies 26-15

Denver Nuggets 24-16

Los Angeles Clippers 23-17

Los Angeles Lakers 21-17

Dallas Mavericks 22-19

Minnesota Timberwolves 21-19

Sacramento Kings 21-20

Phoenix Suns 20-20

Golden State Warriors 20-20

San Antonio Spurs 19-20

Portland Trail Blazers 13-27

Utah Jazz 10-29

New Orleans Pelicans 10-32

I risultati della notte tra giovedì 16 e venerdì 17 gennaio

Detroit Pistons-Indiana Pacers 100-111

Washington Wizards-Phoenix Suns 123-130

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers 134-114

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers 89-118

Sacramento Kings-Houston Rockets 132-127