Tutto pronto per l’Australian Open 2025, primo Slam dell’anno che comincerà domenica 12 gennaio ma entrerà nel vivo già nella giornata di giovedì 9 con il sorteggio dei due tabelloni. I 256 giocatori ai nastri di partenza (128 uomini e 128 donne) potranno infatti scoprire quali avversari incontreranno lungo il loro cammino ed entrare ufficialmente in clima torneo. I due favoriti sono i campioni in carica, vale a dire Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, ma i pretendenti al titolo sono molti di più e anche il tennis italiano spera di poter dire la propria, non solo con il numero 1 al mondo.

Incognita Alcaraz-Djokovic per Sinner

La domanda principale per la quale si cerca una risposta è: da quale lato del tabellone finiranno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Lo spagnolo è infatti numero 3 del mondo e il serbo 7, ergo entrambi potrebbero capitare nella parte alta del main draw, quella in cui è certo di essere Jannik Sinner. In sostanza, qualora dovesse essere particolarmente sfortunato, l’azzurro rischia di dover affrontare Nole in un eventuale quarto e Alcaraz in semifinale. Potrebbe però andare anche diversamente e decisamente meglio, con Sinner che può pescare nei quarti uno tra Medvedev, Ruud e De Minaur e poi in semifinale Fritz. Innanzitutto bisogna tuttavia arrivarci almeno i quarti e, pur essendo molto probabile, non è così scontato per Jannik. Le insidie nel tabellone sono infatti molteplici, dalle non teste di serie (Berrettini e Opelka, solo per citarne due) alle teste di serie (sicuramente non è troppo piacevole affrontare gente come Mpetshi Perricard o Lehecka). In ottica titolo, però, ovviamente i due rivali più pericolosi sono Alcaraz e Djokovic ed evitarli fino alla finale sarebbe il massimo.

I giocatori da tenere d’occhio

Oltre agli arcinoti Zverev (riuscirà a vincere il primo Slam?), Fritz (riuscirà a confermarsi dopo New York?) o Tsitsipas (riuscirà a tornare in finale in Australia?), alcuni dei tennisti da non sottovalutare ce li hanno ricordati i primi tornei del 2025. Uno è Reilly Opelka, che se serve bene e sbaglia poco da fondo è insidioso per tutti. Attenzione poi ai cechi Jiri Lehecka e Tomas Machac, che si candidando ad una stagione da protagonisti, forti di un fisico imponente e di colpi violenti. Un altro serve-bot potenzialmente pericoloso è Giovanni Mpetshi Perricard, mentre giocatori come Hurkacz, Draper e Rune (seppur molto diversi tra loro) possono rappresentare avversari scomodi, specialmente se assistiti dal tennis. Tra gli italiani, invece, uno che può dire la sua è Flavio Cobolli, già protagonista in United Cup. Non si può infine non menzionare Matteo Berrettini, che a Melbourne vanta una semifinale (raggiunta nel 2022) e verosimilmente nessuno vorrà incontrarlo nei primi turni. Ah, se supera le qualificazioni ovviamente anche Joao Fonseca.

Non solo Sabalenka

Per quanto riguarda il tabellone femminile, Aryna Sabalenka parte davanti a tutte in un’ipotetica griglia di partenza, forte dei due titoli consecutivi a Melbourne e del suo incredibile bilancio in Australia. Al momento sul cemento è la più forte al mondo, ma le giocatrici in grado di poterla impensierire non mancano. La prima è Coco Gauff, che ha chiuso il 2024 in crescendo (vincendo il 1000 di Wuhan e le Wta Finals) ed ha iniziato al meglio il 2025, vincendo tutti e 5 gli incontri disputati in United Cup (conquistata proprio dagli Usa). La bielorussa spera assolutamente di evitarla in un’ipotetica semifinale e di pescare dunque Jasmine Paolini, che può dire la sua ma fa meno paura. Le altre possibili pretendenti al titolo sono Iga Swiatek (semifinalista nel 2022) e Elena Rybakina (finalista nel 2023), mentre partono leggermente indietro Jessica Pegula e Qinwen Zheng.

Le giocatrici da tenere d’occhio

Due giovani russe come Diana Shnaider e Mirra Andreeva devono essere tenute in seria considerazione d’ora in poi perché sembrano avere tutte le carte in regola per poter fare strada negli Slam. Discorso simile per Katie Boulter, che pur essendo meno giovane sta dimostrando enormi progressi e la scorsa settimana a Syndey ha disputato un match pazzesco contro Swiatek. Va poi citata anche Karolina Muchova, che negli Slam si esalta e in Australia ha già ottenuto una semifinale alcuni anni fa. Considerarla in lotta per il titolo forse è eccessivo, ma non ci sarebbe poi da sorprendersi così tanto. Tra le non teste di serie, invece, un paio di nomi da tenere a mente sono quelli di Ons Jabeur e Naomi Osaka, due giocatrici che appartengono a ben altre posizioni di classifica e che possono giocare un brutto scherzo a rivali più quotate già nei primi turni. Lo stesso, almeno sulla carta, vale per Marketa Vondrousova (che però ad Adelaide si è ritirata, lasciando il campo in lacrime) ed Emma Raducanu (la quale non ha ancora disputato un match ufficiale in stagione).

Le teste di serie maschili

Jannik Sinner Alexander Zverev Carlos Alcaraz Taylor Fritz Daniil Medvedev Casper Ruud Novak Djokovic Alex de Minaur Andrey Rublev Grigor Dimitrov Stefanos Tsitsipas Tommy Paul Holger Rune Ugo Humbert Jack Draper Lorenzo Musetti Frances Tiafoe Hubert Hurkacz Karen Khachanov Arthur Fils Ben Shelton Sebastian Korda Alejandro Tabilo Jiri Lehecka Alexei Popyrin Tomas Machac Jordan Thompson Sebastián Báez Félix Auger-Aliassime Giovanni Mpetshi Perricard Francisco Cerúndolo Flavio Cobolli

Le teste di serie femminili

Aryna Sabalenka Iga Swiatek Coco Gauff Jasmine Paolini Qinwen Zheng Elena Rybakina Jessica Pegula Emma Navarro Daria Kasatkina Danielle Collins Paula Badosa Diana Shnaider Anna Kalinskaya Mirra Andreeva Beatriz Haddad-Maia Jelena Ostapenko Marta Kostyuk Donna Vekic Madison Keys Karolina Muchova Victoria Azarenka Magdalena Frech Katie Boulter Liudmila Samsonova Yulia Putintseva Ekaterina Alexandrova Anastasia Pavlyuchenkova Elina Svitolina Linda Noskova Leylah Fernández Maria Sakkari Dayana Yastremska

Dove vedere il sorteggio tabelloni degli Australian Open

Il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open 2025 si svolgerà nella giornata di giovedì 9 gennaio, alle 04:30 ore italiane (le 14.30 locali). In Italia, Eurosport detiene i diritti dell’evento ma non ha reso noto se garantirà o meno una copertura tv dell’evento. Tuttavia, la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook degli Australian Open. Anche Sportface.it garantirà aggiornamenti sul sorteggio dei tabelloni del primo Slam stagionale, con news e approfondimenti.