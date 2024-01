Australian Open 2024, Sonego: “Molto soddisfatto, un match di qualità. Alcaraz? Voglio godermi il momento”

Lorenzo Sonego parte bene a Melbourne e sconfiggendo in 4 set Dan Evans si regala un secondo turno contro Alcaraz agli Australian Open. “Sono molto soddisfatto – spiega il torinese in conferenza stampa dopo la partita – è stato un match di grande qualità, contro un tennista ostico”. Sonego che poi ha analizzato ne dettaglio la partita parlando con i giornalisti: “All’inizio ho avuto difficoltà in risposta, non riuscivo a trovare il timing e a rispondere con continuità. Con il passare dei minuti sono riuscito a trovare il modo, leggevo meglio il suo servizio e sulla seconda non ho più regalato punti. Il tie-break del secondo set è stato il più importante; sono rimasto aggrappato a quel set e lì è cambiata la partita. Ero 4-0 sotto nel tie-break, sono rimasto lì, ci ho creduto e stato bravo a tirarlo su. Ho giocato con coraggio e fatto le scelte giuste e da quel momento è cambiata la partita. Per lui è stata certamente una botta e a me ha dato grande serenità”.

Ora, un apputamento decisamente importante contro il n°2 del mondo Alcaraz: “Ci siamo affrontati anni fa a Cincinnati. Era molto giovane, era un giocatore decisamente diverso. All’epoca era numero 50 del mondo, ora è numero 2… e nel frattempo ha migliorato tutto nel suo tennis. E’ molto più aggressivo, gioca molto più vicino al campo, ha un gran tocco, un’ottima volée e risponde benissimo. So che dovrò fare del mio meglio per batterlo. Affrontare giocatori di alta classifica mi piace, è una opportunità per migliorare e mi aiuta a capire su cosa devo lavorare e cosa devo migliorare. Voglio godermi il momento”.