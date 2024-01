Australian Open 2024, Pennetta: “Bravo Sinner, si merita questa vittoria. In finale se la giocherà alla grande”

Raggiunta dall’Adnkronos, Flavia Pennetta ha commentato la finale dell’Australian Open 2024 raggiunta da Jannik Sinner, capace di sconfiggere in quattro set il più quotato Novak Djokovic: “Sono davvero felice per lui. Si merita questo successo e sono sicura che ci farà sognare ancora in futuro. E’ stato davvero bravo, soprattutto nella gestione della partita, dando prova di grande consapevolezza nei propri mezzi. In finale se la giocherà alla grande“. L’ex giocatrice non si è però voluta sbilanciare in un pronostico: “Le finali sono quasi sempre 50 e 50, sarà un match forse anche più duro di quello odierno. Meglio Medvedev o Zverev? Potendo scegliere, credo che lui opterebbe per Sascha“.