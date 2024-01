Australian Open 2024, Panatta si sbilancia: “Sinner ormai è il più forte di tutti, domenica sarà la sua prima vittoria Slam”

“Mi sono svegliato alle 04.30 per vedere questo match e devo dire che, specialmente nei primi due set, ho visto un tennis che non avevo mai visto nella mia lunga vita”. A parlare, in un intervento a RaiNews, è Adriano Panatta, ovviamente riferendosi al match vinto da Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. “I primi due set vinti per 6-1 6-2 sono stati un qualcosa di pazzesco se pensate che si sta parlando di una partita contro il numero uno al mondo e uno dei tennisti più vincenti della storia di questo sport. Non ha mai mollato mentalmente, è così che si vincono le partite più importanti”, ha aggiunto l’ex campione azzurro.

E ora, secondo Panatta, Jannik è avviato al successo a Melbourne: “Sinner ormai è il più forte di tutti, più forte anche di Djokovic. E’ destinato a diventare un campionissimo per tanti anni a venire. In finale Jannik è il favorito. Non vedo davvero come possa perdere questa finale il nostro campione. Ne sono certo: sarà la sua prima vittoria in uno Slam“.