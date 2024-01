Australian Open 2024, infortunio per Keys: Sara Errani entra nel tabellone principale

Sara Errani entra nel tabellone principale degli Australian Open 2024. Il forfait di Madison Keys, che ha annunciato la rinuncia al torneo per un problema alla spalla, spalanca alla veterana romagnola le porte del main draw per il primo Slam stagionale. Per Errani sarà quindi la presenza numero 47 nel tabellone di un torneo del Grande Slam, dato che la pone al quinto posto tra le tenniste italiane. In testa a questa speciale classifica c’è Francesca Schiavone a quota 70, seguono staccate Silvia Farina Elia (53), Roberta Vinci (52), Flavia Pennetta (49) e appunto Errani. Per l’azzurra sarà la dodicesima volta in campo in singolare a Melbourne: il miglior risultato sono i quarti di finale raggiunti nell’edizione 2012.