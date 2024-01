Australian Open 2024, Djokovic: “Una delle mie peggiori partite, ma Sinner ha meritato la finale”

Novak Djokovic ha commentato in conferenza stampa la sonora sconfitta contro Jannik Sinner in semifinale all’Australian Open 2024, dando merito all’avversario ma sottolineando anche la sua pessima prestazione: “Innanzitutto voglio fare i complimenti a Jannik: sta disputando un gran torneo ed ha meritato la finale. Per quanto mi riguarda, sono rimasto sorpreso in negativo dal mio livello. È stata una delle peggiori partite che abbia mai giocato in uno Slam, almeno da quando ricordo. È spiacevole giocare in questo modo, ma il merito va a Sinner per aver fatto meglio di me in tutto. Ci ho provato e sono riuscito ad alzare un po’ il livello nel terzo set, ma nel quarto set si è ripetuta la stessa cosa“.

“Sinner ha servito con grande precisione, faceva un affidamento fenomenale sul servizio. È difficile descrivere oggi tutte le cose che ho sbagliato. Ci sono molti aspetti del mio gioco di cui non sono affatto soddisfatto: tutto era pessimo – ha aggiunto in merito alle 0 palle break avute il serbo, che poi ha continuato – Durante tutto il torneo non sono stato neanche lontanamente vicino al mio meglio. Tolta la partita contro Mannarino, non sono stato per niente bravo. Non ho giocato al livello a cui gioco di solito in Australia. Nel complesso le semifinali sono un buon risultato, ma oggi non sono riuscito a dare il meglio di me“.

Per Djokovic si tratta della prima sconfitta in Australia dopo 2.195 giorni: “Devo essere molto orgoglioso di tutto quello che ho ottenuto qui, anche se adesso è difficile vista la sconfitta. La serie di vittorie si sarebbe interrotta prima o poi, ma almeno ho dato tutto quello che avevo in una partita in cui ho giocato male e contro un giocatore che ha buone possibilità di vincere qui il suo primo Slam“. Infine, sul prosieguo della stagione: “Sono ancora fiducioso per gli altri Slam e per le Olimpiadi. Questo è solo l’inizio dell’anno, anche se non è la sensazione a cui sono abituato perché la stragrande maggioranza delle mie stagioni è iniziata con una vittoria in Australia. Non sono stato al mio livello, ma non vuol dire necessariamente che sia l’inizio della fine“.