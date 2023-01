Australian Open 2023, Kyrgios si ritira dal torneo: “Sono devastato, dovrò operarmi”

Nick Kyrgios non parteciperà agli Australian Open. Probabilmente non un fulmine a ciel sereno, considerando che l’australiano aveva dato forfait sia alla United Cup che all’Atp di Adelaide, ma di certo non una buona notizie per gli Australian Open. “Sono devastato. Qui l’anno scorso ho vinto il torneo in doppio, qui ho giocato il tennis migliore della mia vita, ora posso solo fare del mio meglio per rientrare in campo. In questo momento provo un mix di emozioni contrastanti. Dopo l’ultimo Slam giocato, lo US Open dell’anno scorso, ero stato molto duro con me stesso. Questo infortunio non mi permette di muovermi bene, l’unica maniera di risolvere il problema è un’operazione“. Queste le sue parole in conferenza stampa.