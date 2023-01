Australian Open 2023, Hijikata e Kubler trionfano nel doppio: Nys e Zielinski ko in due set

La coppia australiana formata da Rinky Hijikata e Jason Kubler ha sconfitto in due set 6-4, 7-6 (4) la squadra composta dal monegasco Hugo Nys e dal polacco Jan Zielinski nella finale del doppio maschile degli Australian Open 2023. Il duo padrone di casa in campo su invito, dunque, ha portato a casa l’ambito trofeo raccogliendo l’eredità di Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, trionfatori dello scorso anno. Hijikata e Kubler in precedenza hanno eliminato Wesley Koolhof e Neal Skupski, teste di serie n.1, nei quarti e in semifinale gli esperti Marcel Granollers e Horacio Zeballos.