Australian Open 2023, Djokovic risponde alle critiche: “Chi dubita dei miei problemi fisici continui a farlo”

Djokovic sta confermando sul campo di essere il principale favorito per la vittoria dell’Australian Open dopo la nettissima vittoria negli ottavi di finale contro Alex de Minaur (6-2 6-1 6-2) Tuttavia, per il serbo, è un torneo giocato tra le polemiche sulla sua condizione fisica. Il riferimento è alla storia legata al suo problema al ginocchio sinistro. Riavvolgendo il nastro, dal torneo di Adelaide il serbo ha un fastidio al tendine e per questo ha deciso anche di cancellare alcuni allenamenti in avvicinamento al Major per preservarsi fisicamente. Le criticità si sono poi evidenziate nel corso dei match di secondo e terzo turno a Melbourne, rispettivamente contro il francese Enzo Couacaud e il bulgaro Grigor Dimitrov. Djokovic, nonostante tutto, è riuscito a scamparla e nella sfida contro de Minaur si è visto un Nole in grande spolvero.

Una prova che ha stupito de Minaur, che in conferenza stampa ha espresso con un po’ di ironia la situazione: “Ti sembra infortunato?“. E così, davanti ai microfoni, Djokovic ha voluto rispondere per le rime: “Chi dubita dei miei problemi fisici, continui pure a farlo. E’ buffo, però, che vengano messi in discussione i miei infortuni, mentre quando altri tennisti in passato hanno manifestato alcune criticità erano essenzialmente vittime. Ma io sono sempre quello che finge…Tutto questo però mi sta dando forza!“.