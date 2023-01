Australian Open 2023, Djokovic cancella l’allenamento: “Devo essere cauto”

Un altro forfait in allenamento. Stavolta, però, a differenza del test contro Medvedev di inizio settimana, Novak Djokovic non è proprio sceso in campo. Sullo sfondo ci sono i problemi al ginocchio accusati ad Adelaide, ma il giornalista Sasha Olmo ci tiene a puntualizzare, precisando che la decisione di cancellare la sessione di allenamento potrebbe essere legata anche alla leggera pioggia del mattino. Poi riporta le parole del campione serbo sul problema fisico: “Ci ho lottato un po’, a dire il vero, nell’ultima settimana. Ma spero che non sia la preoccupazione principale. Finora sono stato in grado di allenarmi, competere e fare partitelle. Quindi è un segnale positivo. Ovviamente, sono un po’ più cauto. Non mi esaurirò completamente nelle sessioni di allenamento, conservo l’energia per la prossima settimana. Spero che duante il torneo non mi crei problemi”.