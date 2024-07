ATV Tennis Open 2024: Selekhmeteva e Gjorcheska volano in finale

Sono Oksana Selekhmeteva e Lina Gjorcheska le finaliste della 14ª edizione dell’ATV Tennis Open. Le vittorie della russa e della macedone hanno caratterizzato la giornata di semifinali al Circolo Antico Tiro a Volo, teatro del torneo internazionale femminile ITF W75. Selekhmeteva ha estromesso la seconda testa di serie Lea Boskovic con un perentorio 6-0 6-2. A seguire Gjorcheska ha rimontato nella sfida contro la diciottenne Petra Marcinko, che si è dovuta arrendere con lo score di 5-7 6-2 6-1. L’atto conclusivo dell’ATV Tennis Open andrà in scena domenica 14 luglio alle ore 10.30. La sfida sarà visibile gratuitamente (previa registrazione) via web (tv.sportface.it) o sull’app scaricabile sugli store iOS e Android. Nella serata odierna, alle ore 20.00, la finale di doppio con le azzurre Matilde Paoletti e Beatrici Ricci opposte a Leonie Kung e Vasanti Shinde.

Selekhmeteva, la finale vale il ritorno in Top 300 – Oksana Selekhmeteva supera la testa di serie numero due Lea Boskovic in una semifinale a senso unico. La tennista russa agguanta un posto in finale grazie al 6-0 6-2 inflitto in appena un’ora alla numero 196 del mondo. La partita ha preso subito una piega positiva per la nativa di Kamenka, che ha conquistato il break nel primo game e da quel momento ha sempre controllato il match: “È la prima volta che gioco qui a Roma e sono molto contenta di aver centrato la seconda finale stagionale. Sono felice del tennis che ho espresso: sono stata molto solida. Il mio principale obiettivo, dopo l’infortunio, è provare a lottare su tutti i punti e ci sto riuscendo”. Dopo aver raggiunto il suo best ranking di numero 138 WTA nell’agosto del 2022, ed essersi stabilizzata intorno alla 150ª posizione, la carriera della Selekhmeteva ha subito una battuta d’arresto nel maggio del 2023 dopo un infortunio alla spalla: “Mi sono infortunata l’anno scorso durante durante Roland Garros. La convalescenza è durata più del previsto però ringrazio tutto il mio team per essermi stato vicino”. La tennista russa sogna di coronare la settimana all’Antico Tiro a Volo con il titolo e poi, perché no, regalarsi un concerto dei Coldplay: “Non ho ancora visitato Roma, domani c’è una finale da giocare, però mi piacerebbe fare un giro a fine torneo. Inoltre ho scoperto che c’è il concerto dei Coldplay e mi piacerebbe molto andarci”.

Gjorcheska, questa volta è finale – “Quando dovevo scegliere il torneo per questa settimana non ho avuto dubbi sull’ATV Tennis Open dopo la semifinale dello scorso anno”. Lina Gjorcheska è tornata nella capitale ed è riuscita a migliorarsi approdando in finale. La macedone ha sconfitto la promettente Petra Marcinko per 5-7 6-2 6-1 riuscendo a fare la differenza con le variazioni e approfittando del servizio sottotono della rivale: “Il segreto è stato variare il mio tennis, anche perché Petra gioca davvero bene. L’età però non conta, ciò che fa la differenza è allenarsi sempre al massimo e io a 29 anni mi sento molto bene. Adesso voglio provare a vincere la finale e poi spero di poter giocare le qualificazioni dello US Open”.