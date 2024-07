ATV Tennis Open 2024: Pedone vince un altro derby

Le speranze azzurre all’Antico Tiro a Volo sono tutte riposte in Giorgia Pedone. La palermitana si è aggiudicata il derby contro Aurora Zantedeschi per 6-3 6-2 e si è fatta così strada ai quarti di finale dell’ATV Tennis Open. Nella giornata di venerdì ci sarà l’atteso match con Oksana Selekhmeteva, oggi perfetta nel 6-3 6-3 inflitto all’ex 23 del mondo Mona Barthel. Tra le protagoniste del torneo internazionale femminile ITF W75 c’è anche l’ex numero 1 del mondo under 18, Victoria Jimenez Kasintseva. La tennista di Andorra ha rimontato Angela Fita Boluda con il punteggio di 4-6 6-1 6-2, migliorando il risultato ottenuto nella partecipazione del 2022.

Pedone, è ancora derby – Giorgia Pedone fa fruttare la wild card e dopo aver sconfitto Beatrice Ricci, si è presa un altro derby contro Aurora Zantedeschi. Con il netto punteggio di 6-3 6-2 la giovane palermitana ha condotto un ottimo match, facendo fruttare il lavoro degli ultimi mesi: “Non è facile giocare con un’amica, come mi era già accaduto all’esordio. Dall’inizio sono stata decisa e ho giocato con un’intensità che l’ha portata a sbagliare un po’ di più”. Protagonista della prima partita di giornata, Pedone ha gestito bene le alte temperature: “Sono due giorni che gioco all’orario di punta. Essendo di Palermo sono un po’ abituata, ma non è mai facile. Adesso il mio obiettivo è continuare a lavorare, facendo sempre meglio e poi provo a riportare tutto in partita”. Pedone è l’unica azzurra ancora in corsa, ma questa settimana sono state tante le italiane che hanno popolato il torneo e alcune di loro sono ancora in lizza nel doppio: “Siamo sicuramente tante ragazze e secondo me abbiamo tutte del potenziale. Personalmente quella che mi piace tantissimo è Matilde Paoletti, sfortunatamente è spesso infortunata e questo non le permette di giocare, però se avesse continuità potrebbe arrivare in Top 100”.

Jimenez Kasintseva: “Ho ritrovato la mia felicità” – A 14 anni campionessa dell’Australian Open Junior 2020, Victoria Jimenez Kasintseva nelle ultime stagioni ha dovuto gestire una pressione non indifferente. L’ex numero 1 del mondo under 18 da professionista ha raggiunto nel 2022 il best ranking di numero 121 del mondo, poi è però incappata in delle difficoltà. Sotto il caldo romano è riuscita a strappare il pass per i quarti di finale rimontando Angela Fita Boluda per 4-6 6-1 6-2. “Avevo messo in conto il caldo, quindi ero preparata mentalmente e fisicamente. Sono contenta di essermi ripresa da un primo set difficile – racconta Jimenez Kasintseva -. Due anni fa qui all’Antico Tiro a Volo persi al primo turno. Sono contenta di essere tornata a Roma e sento di essere maturata. Ho fatto tanto lavoro per tornare dove volevo essere mentalmente, ci è voluto del tempo e non è facile da spiegare ma posso garantire che ho dato tutta me stessa per ritrovare la mia felicità”. Questa settimana numero 236 del ranking WTA, la diciottenne di Andorra ha le idee chiare sui prossimi obiettivi: “Voglio giocare le qualificazioni degli US Open e vincere queste partite mi aiuta. In questi giorni ho visitato Roma con un’amica. Ho visto il Colosseo e la Fontana di Trevi”.