Atp Zhuhai 2023, Khachanov e McDonald ai quarti. Avanzano anche Nishioka e Struff

Si è chiusa la giornata di partite del torneo Atp di Zhuhai 2023. Il russo Karen Khachanov ha staccato il pass per i quarti di finale, battendo in due set al secondo turno l’australiano Alex Bolt mediante il punteggio di 6-4 6-4. Tutto facile per il tennista russo, che ora dovrà vedersela contro lo statunitense MacKenzie McDonald, che a sua volta ha avuto la meglio sul belga Timmer Coppejeans, che si è dovuto arrendere con lo score di 6-4 3-6 2-6. Dall’altra parte del tabellone, invece, il giapponese Yoshihito Nishioka ha eliminato in due parziali il sudafricano Lloyd Harris dopo due serratissimi tie-break 7-6(4) 7-6(5). Ora sulla strada del nipponico ci sarà il tedesco Jann Lennard Struff, che si è sbarazzato del cileno Christian Garin dopo tre set mediate il risultato 6-3 1-6 6-4.