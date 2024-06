Atp e Wta Eastbourne 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 26 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp e Wta di Eastbourne 2024 di mercoledì 26 giugno. In scena le partite valide per gli ottavi di finale dei due tabelloni, femminile e maschile, con in campo, per l’Italia, Paolini contro Mertens, Sonego contro Purcell e Cobolli contro Hussey. Di seguito il programma completo, con gli orari italiani.

Centre Court

Ore 12:00 – Kecmanovic vs (4) Baez

Non prima delle 13:30 – (5) Ostapenko vs Boulter

A seguire – (WC) Raducanu vs (2) Pegula

Non prima delle 17:00 – (1) Fritz vs Seyboth Wild

Campo 1

Ore 12:00 – (4) Keys vs (Q) Kalinina

Non prima delle 13:30 – Ruusuvuori vs (Q) Shang

A seguire – (3) Bublik vs (LL) Vukic

Non prima delle 17:00 – Mertens (3) Paolini

Campo 2

Ore 12:00 – (WC) Harris vs (LL) Broom

A seguire – Kenin vs (WC) Dart

A seguire – (8) Kasatkina vs Yuan

Campo 4

Ore 12:00 – Muchova vs (Q) Linette

A seguire – (Q) Krueger vs Fernandez

Campo 5

Ore 12:00 – (Q) Nishioka vs Giron

A seguire – Sonego vs (Q) Purcell

A seguire – (LL) Hussey vs Cobolli