Atp e Wta Eastbourne 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 25 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp e Wta di Eastbourne 2024 di martedì 25 giugno. Prosegue il torneo sui prati britannici, dove debuttano i due tennisti italiani ai nastri di partenza: Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, opposti rispettivamente a Davidovich Fokina e Rinderknech. Di seguito il programma completo, con gli orari italiani.

Centre Court

Ore 12:00 – Norrie vs Ruusuvuori

Non prima delle 13:30 – Stephens vs (WC) Raducanu

A seguire – Boulter vs Martic

Non prima delle 17:00 – (8) Davidovich Fokina vs Sonego

Campo 1

Ore 12:00 – (WC) Miyazaki vs Mertens

Non prima delle 13:30 – (WC) Broady vs (Q) Nishioka

A seguire – (6) Navone vs (PR) Nishikori

Non prima delle 17:00 – (6) Kasatkina vs Wang

Campo 2

Ore 12:00 – (Q) Krueger vs (Q) Golubic

A seguire – Muchova vs (Q) Avanesyan

A seguire – Rinderknech vs Cobolli

Campo 5

Ore 12:00 – (Q) McCabe vs Seyboth Wild

A seguire – Kecmanovic vs Zhang