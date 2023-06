Atp/Wta Eastbourne 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 29 giugno con Giorgi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di giovedì 29 giugno del torneo combined Atp/Wta di Eastbourne 2023. Camila Giorgi nel tardo pomeriggio italiano scenderà in campo contro Jelena Ostapenko per cercare di conquistare un posto in semifinale nell’importante evento che precede Wimbledon. In programma tutti gli incontri di quarti sia per il tabellone maschile che per il femminile.

CENTRE COURT

Ore 12:00 – (4) Cerundolo vs Zhang

a seguire – (3) Pegula vs (5) Gauff

a seguire – (9) Kasatkina vs Bogdan o (2) Garcia

Non prima delle 17:00 – Wolf vs (2) Paul

COURT 1

Ore 12:00 – Keys vs Martic

a seguire – McDonald vs M.Ymer

a seguire – (8) Kecmanovic vs Barrere

Non prima delle 17:00 – Ostapenko vs Giorgi