Combinazioni Italia Europei Under 21 2023, cosa serve per passare ai quarti? Tutti i punteggi e gli scenari

Ci siamo, questa sera si decide il destino dell’Italia agli Europei Under 21 2023: ecco allora le combinazioni e cosa serve agli azzurrini per passare ai quarti, oltre all’analisi di tutti i punteggi con i rispettivi scenari. E’ bene ricordare come con una vittoria non sia certa la qualificazione così come con una sconfitta non sarà sicura l’eliminazione, ma bisognerà anche guardare al risultato di Svizzera-Francia. Ecco allora l’analisi di tutti i punteggi e la spiegazione su cosa accadrebbe caso per caso. Alle ore 20.45 in programma dunque Italia-Norvegia e l’altra partita di un girone D in cui a 90′ dalla fine tutte e quattro le squadre possono qualificarsi per i quarti o essere eliminate.

Se l’Italia vince contro la Norvegia (con qualsiasi punteggio)

Svizzera-Francia 1-0 o 2-1: Italia prima nel girone, Svizzera seconda, Francia eliminata

Svizzera-Francia vincono gli elvetici con almeno due gol di scarto: Svizzera prima, Italia seconda, Francia eliminata

Svizzera-Francia termina in parità o vittoria transalpina: Francia prima, Italia seconda, Svizzera eliminata

Svizzera-Francia termina 3-2, 4-3, 5-4 e risultati analoghi: Svizzera prima, Francia seconda, Italia eliminata

Se l’Italia pareggia contro la Norvegia (con qualsiasi punteggio)

Svizzera-Francia vincono gli elvetici: Svizzera prima nel girone, Francia seconda, Italia eliminata

Svizzera-Francia termina in parità o gli elvetici perdono: Francia prima nel girone, Italia seconda, Svizzera eliminata

Se l’Italia perde contro la Norvegia con un gol di scarto

Svizzera-Francia termina in parità: Francia prima nel girone, Svizzera seconda, Italia eliminata

Svizzera-Francia vincono gli elvetici: Svizzera prima nel girone, Francia seconda, Italia eliminata

Svizzera-Francia vincono i transalpini e Italia in classifica avulsa è davanti sia a Svizzera che Norvegia: Francia prima nel girone, Italia seconda, Svizzera e Norvegia eliminate

Svizzera-Francia vincono i transalpini e Italia in classifica avulsa non è davanti sia a Svizzera che Norvegia: Francia prima nel girone, Svizzera o Norvegia seconda, Italia e Svizzera o Norvegia eliminate

Se l’Italia perde contro la Norvegia con due o più gol di scarto: eliminata in ogni caso