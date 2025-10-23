L’altoatesino si impone 6-2 7-6 sul romano dopo quasi due ore di battaglia. È il diciassettesimo derby vinto di fila: ora affronterà Bublik.

Jannik Sinner prosegue la sua striscia perfetta nei derby italiani e conquista il diciassettesimo consecutivo, battendo Flavio Cobolli 6-2 7-6(4) in un’ora e 47 minuti. L’altoatesino raggiunge così il quarantesimo quarto di finale Atp della carriera, ma stavolta il successo è stato tutt’altro che scontato: il romano ha giocato una partita di grande spessore, soprattutto nel secondo set.

La prima frazione è stata dominata dal numero due del mondo, capace di strappare subito il servizio al connazionale e di allungare sul 5-1 con un tennis brillante e vario. Cobolli, però, non ha mai dato l’impressione di arrendersi, costringendo Sinner a soluzioni di qualità per chiudere 6-2 in 45 minuti.

Il copione cambia nel secondo set: Cobolli alza ulteriormente il livello, tiene il campo con grande coraggio e trova spesso la soluzione lungolinea, sua arma migliore. Sinner fatica a trovare continuità, deve annullare situazioni delicate e si arriva al tie-break dopo scambi intensi e occasioni annullate dal romano, che sul 5-5 cancella anche tre palle break consecutive. Nel gioco decisivo, l’altoatesino prende il comando con il minibreak e chiude 7-6(4).

Sinner festeggia l’accesso ai quarti contro Bublik, mentre Cobolli esce tra gli applausi e con la consapevolezza di aver messo in campo la miglior prestazione della sua giovane carriera.