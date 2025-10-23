Prestazione opaca dei giallorossi, che vanno sotto con Adu e Souaré e accorciano solo su rigore con Dybala. Fischi dagli spalti e classifica che si fa in salita.

La Roma incassa un’altra delusione europea. Nella terza giornata di Europa League i giallorossi cadono all’Olimpico contro il Viktoria Plzen per 1-2, confermando le difficoltà realizzative e la scarsa brillantezza offensiva già emerse nelle precedenti uscite. Dopo la buona prestazione, pur senza punti, contro l’Inter, la squadra di Gasperini non riesce a ripetersi e cede nuovamente davanti al proprio pubblico, come già accaduto con il Lille.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’avvio è subito complicato: al 20’ Adu sfrutta un’incertezza difensiva e batte Svilar da distanza ravvicinata, mentre due minuti più tardi Souaré raddoppia con un gran tiro dalla distanza che si insacca all’angolino. La Roma fatica a reagire, tra errori di impostazione e imprecisioni sotto porta. Fischi dagli spalti al termine del primo tempo, con Gasperini costretto a cambiare inserendo El Shaarawy per il giovane Ziolkowski.

Il secondo tempo

Nella ripresa l’ingresso di Pisilli sembra dare nuova energia: il centrocampista si procura un calcio di rigore trasformato da Dybala al 54’, rete che vale il gol numero 200 in carriera per l’argentino. Ma l’entusiasmo dura poco: la squadra ci prova con El Shaarawy, Soulé e Bailey, senza però trovare il guizzo decisivo. Nel recupero, al 96’, il gol di Pisilli su punizione viene annullato per fuorigioco.

Il match si chiude così con la vittoria del Viktoria Plzen, imbattuto e a quota 7 punti, mentre la Roma resta ferma a 3 e vede complicarsi la corsa nel girone.