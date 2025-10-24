Jannik Sinner supera senza affanni il kazako Alexander Bublik: il campione italiano vola in semifinale.

Jannik Sinner ha fatto scuola questa sera nel match ATP 500 di Vienna contro il kazako Alexander Bublik. Il tennista italiano si è guadagnato un posto in semifinale, aggiudicandosi il passaggio del turno con un 6-4 6-4 in 1 ora e 16 minuti. Jannik è stato praticamente sontuoso, concedendo appena cinque punti al servizio in tutta la sfida. Il kazako non è mai arrivato a 30 in nessun game.

Sinner vola in semifinale: ecco chi affronterà

Il campione altoatesino ora dovrà vedersela con l’australiano Alex De Minaur, uscito vincitore nella gara con Matteo Berrettini. Jannik Sinner affronterà la gara con i favori del pronostico. L’azzurro ha vinto tutti gli 11 precedenti contro il tennista australiano.

Al termine della gara con Alexander Bublik, Sinner si è mostrato molto soddisfatto: “Con lui è sempre dura, ho cercato di tirare dall’altra parte del campo il maggior numero di palle. Mi sono creato delle occasioni e so che e all’inizio del primo set ho avuto diverse occasioni per breakkare. Sono però alla fine contento di essere arrivato in semifinale e di essere rimasto solido per tutta la partita”.

Sinner ha poi aggiunto: “Se ho cambiato qualcosa al servizio? Mi sono allenato molto, abbiamo cercato di cambiare qualcosa al momento del caricamento. Mi sono sentito molto a mio agio, so di aver avuto una grande percentuale. Posso essere solo contento della prova di oggi. Con Bublik non è mai facile e oggi hanno funzionato tutti i colpi, non solo il servizio”.