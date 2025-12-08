Sport in tv: il programma di questo lunedì 8 dicembre
Lunedì di festa ma non di pausa per lo sport: continua la 14ª giornata di Serie A in questo 8 dicembre ma non solo, di seguito il programma.
Quest’oggi, lunedì 8 dicembre, sono ancora attese in campo Pisa-Parma, Udinese-Genoa e Torino-Milan per chiudere la 14ª giornata di Serie A. Ecco poi cos’altro ci sarà in giornata: il programma con tutti gli orari e dove vedere ogni evento in tv e in streaming.
Sport in tv: il programma di oggi, lunedì 8 dicembre
2.20 Football americano, NFL: Kansas City Chiefs-Houston Texans – Diretta streaming su DAZN
9.45 Sci freestyle, Coppa del Mondo: Moguls a Ruka – Dalle 15.30 in diretta streaming su discovery+
12.30 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Lazio – Diretta streaming su DAZN
15.00 Calcio, Serie A: Pisa-Parma – Diretta streaming su DAZN
17.30 Volley, Superlega: Padova-Monza – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play e VBTV
17.30 Basket, Serie A: Cremona-Varese – Diretta streaming su LBA TV
18.00 Calcio, Serie A: Udinese-Genoa – Diretta streaming su DAZN
18.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Tortona – Diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Cielo TV, Sky Go, NOW e LBA TV
20.45 Calcio, Serie A: Torino-Milan – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
21.00 Calcio, Liga: Osasuna-Levante – Diretta streaming su DAZN
21.00 Calcio, Premier League: Wolves-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW